Gratuito e On-line: curso de Estatística está com inscrições abertas

Estão sendo oferecidas 20 mil vagas; inscrições vão até 20 de setembro

O curso de Estatística oferecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), está com inscrições abertas. O processo de inscrição deve ser realizado, exclusivamente, pela plataforma Avacapes até o dia 20 de setembro. A capacitação é destinada para estudantes de graduação, concluintes do Ensino Médio e matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As aulas iniciam a partir do dia 14 de setembro. O curso gratuito e 100% a distância possui 60 horas de duração e aborda os principais conceitos da estatística, além de aspectos sobre coleta, análise e interpretação de dados.

Ao final da capacitação, os alunos que cumprirem a carga horária receberão um certificado emitido pela CAPES. Informações sobre o conteúdo, metodologia e objetivos podem ser consultados na plataforma virtual da Coordenação, por meio do link: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/capes/curso/10521/informacoes.

Para Benedito Aguiar, presidente da Coordenação, o Programa é uma ferramenta eficaz para o aprendizado, pois amplia o conhecimento, explora habilidades específicas e ainda fortalece o ensino a distância. “A iniciativa tem como finalidade estimular o aperfeiçoamento profissional e preparar os estudantes para o mercado de trabalho, que a cada dia se torna mais competitivo”, afirma Benedito Aguiar. O curso faz parte da terceira edição do Programa de Aperfeiçoamento on-line da CAPES e já beneficiou mais de 120 mil estudantes.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...