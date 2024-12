Grave acidente na BR -163 tira vida de filho de pioneiro de Alvorada da Amazônia em Novo Progresso-PA

Foto: Jornal Folha do Progresso | No fim da tarde desta terça-feira, 30 de dezembro, a BR-163 foi palco de mais uma tragédia. Por volta das 19h30, um grave acidente envolvendo uma motocicleta Bros e um veículo Gol tirou a vida de Ricardo Bueno, filho do pioneiro Ercílio Bueno, morador de Alvorada da Amazônia.

De acordo com relatos, Ricardo tentava ultrapassar uma carreta ao sair da cidade de Novo Progresso quando colidiu de frente com o carro. Ele conduzia a motocicleta acompanhado de uma criança, que foi socorrida pelo SAMU. O estado de saúde da criança ainda não foi divulgado.

Segundo informações não oficiais, no Gol havia pelo menos três ocupantes, todos socorridos e encaminhados ao hospital local. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

A Via Brasil atuou rapidamente para interditar o local, enquanto a remoção do corpo foi realizada pela funerária Planeta Pax. Este trágico acidente reforça o alerta para os perigos do trânsito na região.

Nossos Sentimentos a toda a família e amigos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/17:15:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...