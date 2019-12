Grave acidente na rodovia BR 163 na Serra da Anita envolve família de Mato Grosso

O Pai a mãe e uma filha de 4 anos foram vitimas de grave acidente na rodovia Br 163 na “Serra da Anita” proximidades de Santa Julia em Novo Progresso.(Foto:Reprodução Internet)



O acidente envolvendo uma Mitsubishi L200 Triton prata ocorreu por volta das 18h40mn desta segunda-feira (09), na Serra da Anita proximo da comunidade de Santa Júlia, distante 35 quilomêtros da cidade de Novo Progresso. Conforme informações do Hospital Municipal , um casal e a filha deles, de 4 anos, deram entrada às 19h30mn desta segunda-feira (09), vitimas de acidente de transito. As vitimas são da cidade de Sorriso (MT), foram identificadas como Zilda Perreira Bueno,Valdir aparecido de Siqueira e Luiza Bueno de Siqueira de 4 anos.

Conforme informação do Enfermeiro Everton do HMNP, o motorista disse que estava chovendo e aquaplanou [deslizar por falta de aderência dos pneus ao piso molhado] na pista perdendo o controle do veiculo.

O Casal e filha foram foram transferidos na manhã desta terça-feira(10), em um avião fretado ao Hospital Regional de Sorriso no Mato Grosso.

A mulher está em estado grave e aguarda avaliação neurológica e ortopédica. Já o marido dela está consciente, mas segue sob os cuidados da equipe médica. A filha do casal já teve alta hospitalar, informou o Portal Sonoticias daquele estado.

A caminhonete em que as três vítimas viajavam ficou praticamente destruída.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

