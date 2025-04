Feminicídio é registrado em Novo Progresso: mulher é morta com golpes de faca

Foto: Reprodução | A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, através do delegado Francisco Adailson Cassimiro de Sousa, atendeu por volta das 04h00min,desta segunda-feira, 28 de abril de 2025, uma ocorrência de feminicídio na Rua Presidente Vargas, Bairro Santa Luzia.

No local, os policiais confirmaram que Daniela de Jesus Sousa havia sido assassinada com golpes de faca peixeira. Após diligências, a suspeita foi localizada e presa em uma residência no bairro Jardim América. Em seu interrogatório, ela confessou os fatos, alegando ter agido em suposta legítima defesa durante desentendimentos com a vítima, com quem mantinha uma relação conjugal há aproximadamente seis anos.A acusada, Francidalva Carlos da Silva, companheira da vítima, confessou o crime durante interrogatório.

Segundo relato da investigada, as duas mantinham uma relação há cerca de seis anos marcada por brigas motivadas por ciúmes, e na noite do crime, Daniela teria tentado agredi-la com uma faca de mesa. Francidalva alegou ter agido em legítima defesa, desferindo três golpes de faca na vítima.

A acusada foi presa em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

