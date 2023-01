Grávida morre atingida por monitor em ambulância

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“As providências de polícia judiciária estão sendo adotadas para apuração dos fatos, como realização de exame para identificar a causa da morte da jovem. A PCMG esclarece que, em caso de indício criminal, será instaurado o respectivo procedimento investigativo para a devida responsabilização”, declarou a corporação. (Com informações do – UOL/FOLHAPRESS).

Devido à gravidade da doença, que pode levar a um parto prematuro ou prejudicar o desenvolvimento do feto, a jovem foi transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mas, durante o caminho, o condutor fez uma manobra na via e a mulher acabou atingida pelo monitor cardíaco.

Kamily Pricila Fernandes de Oliveira, 20, estava grávida de sete meses e meio e teria começado a apresentar sintomas de hipertensão no dia 9 de janeiro. O bebê foi resgatado com vida e segue internado, em estado grave.

