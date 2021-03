Grêmio atropela o Ayacucho e encaminha vaga à terceira fase da Libertadores

O Grêmio está muito perto de avançar à terceira fase da Copa Libertadores da América.

Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da segunda fase, o Tricolor Gaúcho derrotou o Ayacucho por 6 a 1, em casa. David Braz, Diego Souza, três vezes, Ferreira e Guilherme marcaram para os locais, enquanto Quina descontou para os visitantes.

Com o resultado, o time do técnico Renato Portaluppi pode perder a volta por até quatro gols de diferença para se classificar à próxima etapa, que é a última antes da fase de grupos. Quem avançar terá pela frente Unión Española ou Independiente del Valle.

A partida de volta está marcada para o próximo dia 16, em Quito, no Equador, já que pelas regras sanitárias do Peru, o Ayacucho não poderá mandar o confronto em seu estádio.

O jogo – Os anfitriões iniciaram a partida pressionando os rivais. Dessa forma, não demorou para o placar ser inaugurado. Com o relógio marcando apenas três minutos, Maicon cruzou na área, Pinares escorou e David Braz só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol.

Mesmo em vantagem, o Grêmio seguiu apertando. Aos 27, Ferreira recebeu em profundidade, driblou o goleiro e ampliou o marcador. Já aos 32, Alisson foi puxado dentro da área e o árbitro sinalizou pênalti. Na cobrança, Diego Souza estufou as redes.

E não demorou para o centroavante marcar mais um. Oito minutos depois, o camisa 29 recebeu na área, colocou na frente e disparou um forte chute para vazar o arqueiro. Na sequência, Ferreira teve uma grande chance de anotar mais um, mas o atacante, que estava de frente para a meta, errou a pontaria.

Do outro lado, o Ayacucho aproveitou a sua única descida ao ataque. Após cobrança de escanteio, Vanderlei saiu mal do gol e Quina descontou aos 27 minutos. No entanto, a reação dos peruanos foi interrompida por mais um tento gremista, dessa vez do jovem Guilherme Azevedo, aos 33.

Nos minutos finais, ainda deu tempo de Diego Souza marcar o seu terceiro gol na noite. O centroavante recebeu pelo meio, passou pelo meio de três defensores e tocou na saída do goleiro para anotar um golaço e fechar a conta.

Por:Gazeta Esportiva

