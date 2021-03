Inter encaminha empréstimo de atacante para o Cuiabá

O atacante Guilherme Pato deve vestir as cores do Cuiabá em 2021.

O jogador do Internacional interessa à equipe mato-grossense, que tem negociação avançada com o clube gaúcho para um empréstimo com duração até o final da temporada.

De acordo com o portal Globo Esporte do Rio Grande do Sul, mesmo disputando os últimos jogos do Inter, Pato mostrou interesse em atuar pelo Cuiabá, que disputa a primeira divisão este ano. Nos últimos três jogos, Guilherme entrou em campo e anotou um gol na vitória contra o Juventude. No empate com o Pelotas também deu uma assistência.

Mesmo com as boas atuações, o entendimento do Inter é de que o atacante será melhor aproveitado no Cuiabá, já que teria pouco espaço em Porto Alegre (RS). A negociação deve ser finalizada nos próximos dias.

No ano passado, Guilherme Pato foi emprestado à Ponte Preta e jogou 33 partidas na temporada, com quatro gols marcados e cinco assistências. No início do ano, o atleta já havia se destacado no título do Inter da Copa São Paulo e recebeu poucas oportunidades também no Gauchão.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza

