Vitor Roque brilha, e Brasil vence Peru na abertura do Sul-Americano sub-20

Brasil vence Peru na abertura do Sul-Americano sub-20 (Foto: Divulgação/Twitter @SeleccionPeru)

Atacante do Athletico-PR deixa dois em vitória da Seleção Brasileira em Cali, na Colômbia

A Seleção Brasileira estreou com vitória no Sul-Americano sub-20. Os garotos do Brasil venceram o Peru por 3 a 0 nesta quinta-feira em Cali, na Colômbia, com gols de Vitor Roque (duas vezes) e Andrey Santos.

O time brasileiro está no grupo A da competição e terá como próximo adversário a Argentina na segunda-feira às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada. No mesmo dia, às 19h (de Brasília), o Peru encara o Paraguai.

PRIMEIRO TEMPO MORNO

A etapa inicial deixou a desejar em emoções. O Peru buscou se impor contra o Brasil, que aparentava nervosismo na estreia. Porém, a defesa brasileira conseguiu neutralizar o jogo aéreo dos peruanos e cresceu no fim do primeiro tempo, levando perigo com as jogadas de Guilherme Biro pela esquerda e com Stênio pela direita.

BRILHOU A ESTRELA

Após o intervalo, a Seleção Brasileira se impôs, pressionou o time peruano e os gols vieram naturalmente. O primeiro saiu aos 23 minutos da etapa final com Vitor Roque, que aproveitou a sobra para tirar do goleiro Amasifuén e abrir o marcador em Cali.

CONFUSÃO NA ÁREA

O segundo veio aos 32 com Andrey Santos, capitão do time. O agora jogador do Chelsea aproveitou a dividida de Luís Guilherme com o goleiro peruano para finalizar e mandar para o fundo das redes, dobrando a vantagem brasileira.

ELE DE NOVO

Três minutos depois, aos 35, Vitor Roque recebeu dentro da grande área e foi derrubado por Sánchez. O árbitro assinalou o pênalti, que foi convertido pelo jogador do Athletico-PR; 3 a 0 e vitória importante na abertura do Sul-Americano sub-20. (Com informações do LANCE! ).

Jornal Folha do Progresso em 20/01/2023

