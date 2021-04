Grêmio sofre nova derrota para o Del Valle e está eliminado da Libertadores

O Grêmio entrou em campo nesta quarta-feira para decidir a vida na Copa Libertadores. Após perder o jogo de ida, o cenário se repetiu em Porto Alegre.

A equipe brasileira voltou a perder por 2 a 1 para o Independiente del Valle e está eliminada da Copa Libertadores.

O Grêmio agora vai disputar a Copa Sul-Americana. O Imortal se junta ao grupo H do torneio – com Lanus-ARG, La Equidad-COL e Araguá-VEN.

As duas equipes protagonizaram um grande duelo nesta quarta-feira. Em confronto equilibrado, os equatorianos tiveram a primeira oportunidade e desperdiçaram com Montenegro. A resposta veio com Ferreira, que balançou a rede, mas teve o gol anulado por impedimento.

Mais tarde, aos 21 minutos, o Grêmio voltou a balançar a rede, e dessa vez sem irregularidade. Jean Pyerre aproveitou a sobra de Pacho e pegou de primeira, mandando um foguete para o gol adversário.

O del Valle chegou ao empate no último lance da primeira etapa. Aproveitando a bola parada, em falta cometida por Cortez, Ortíz cobrou com maestria e sem chances para Brenno.

No segundo tempo, o Grêmio teve mais uma grande chance, dessa vez com Diego Souza – de frente para o goleiro, o brasileiro chutou para fora. Logo em seguida, Maicon levou o segundo amarelo e complicou a vida do tricolor.

O Grêmio então se perdeu no confronto e, aos 20 minutos, Christian Ortíz apareceu mais uma vez para balançar a rede e acabar com as esperanças gremistas. A equipe brasileira não teve força para reagir e a derrota se manteve no placar.

Enquanto o Grêmio muda o trajeto para disputar a Sul-Americana, o del Valle avança na Libertadores e garante vaga na fase de grupos. Os equatorianos se juntam ao grupo A – com Palmeiras, Defensa y Justicia-ARG e Universitario-PER.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

