Grileiros que agiam no fim de semana para despistar fiscais são presos

(Foto: Divulgação / PCDF)- Polícia Civil do Distrito Federal prendeu seis investigados suspeitos de tomarem terras em uma área de proteção ambiental no Riacho Fundo 1.

Seis grileiros que atuavam nos fins de semana, na tentativa de despistar a fiscalização das autoridades e conseguir tomar terras públicas e áreas de proteção ambiental acabaram presos, na tarde desse domingo (9/6). O grupo de investigados acabou detido após uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no Riacho Fundo.

A Operação Sucupira ocorreu para combater o parcelamento irregular do solo e a prática de danos ambientais em uma área da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). O local das atividades dos grileiros ficava na Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo 1, em uma área de proteção ambiental (APA).

A PCDF detalhou que os grileiros agia de uma maneira específica, na tentativa de driblar a fiscalização: avançar sobre as terras aos domingos e feriados. O responsável pela invasão na área está entre os presos, mas a polícia não divulgou as identidades dos investigados.

As equipes apreenderam madeiras que seriam usadas para cercar a área, além de ferramentas e máquinas dos criminosos. Os alvos devem responder pelos crimes de parcelamento irregular do solo, esbulho possessório e alteração de local especialmente protegido. Somadas, as penas podem passar de oito anos de reclusão.

A Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema), subordinada à Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente à Ordem Urbanística e o Animal (Cepema), conduziu a operação.

A força-tarefa contou com o apoio da 29ª Delegacia Polícia (Riacho Fundo), do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) e da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal). O líder do grupo também foi multado pelas práticas ilegais.

