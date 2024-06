ICMBio abre processo seletivo para agente ambiental

ICMBio abre nova seleção (Foto: Divulgação)- ICMBio abre duas vagas para agente ambiental em Alto Paraíso. Inscrições de 10 a 14 de junho de 2024.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de um novo processo seletivo para preencher duas vagas no cargo de agente ambiental na área de Apoio à Gestão de Unidade de Conservação, com atuação no município de Alto Paraíso de Goiás.

Para concorrer, os candidatos devem possuir escolaridade mínima de ensino fundamental, podendo ser incompleto. Os profissionais contratados receberão um salário-mínimo vigente, além de auxílios legais.

Saiba como participar

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado na Rodovia GO 239, Km 83, Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás, entre os dias 10 e 14 de junho de 2024, das 09h às 12h e das 13h às 18h.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de currículo e entrevista, conforme os critérios especificados no documento de seleção.

O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, conforme conveniência da Administração.

