Mulher que foi presa por tentar atropelar o marido em Novo Progresso é solta com pagamento de fiança

A mulher presa em flagrante após atropelar e tentar matar o marido em Novo Progresso, foi colocada em liberdade após uma decisão da Justiça. O delito aconteceu na noite de domingo 15 de agosto de 2021, ela foi presa pela Polícia Militar , confessou aos policiais que a intenção era de matar o esposo que estava ingerindo alcool em um bar no bairro Santa luzia em Novo Progresso. Ela usou o carro para atacar a vítima. De acordo com informações de testemunhas, o caso aconteceu logo depois de uma discussão do casal. O casal que vive a mais de 20 anos estavam ingerindo bebida alcoólica. O carro acabou passando por cima de uma motocicleta, ninguém ficou ferido.

Mesmo sem estar no presídio, ela está proibida de sair da cidade e que terá que fazer recolhimento domiciliar no período noturno.

