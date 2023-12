Grupo invade concessionária de veículos, faz seguranças reféns e 6 são mortos em confronto com a PM no MT

Oito suspeitos se renderam e foram presos no local — Foto: Polícia Militar

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, 14 criminosos estão envolvidos no assalto. O objetivo era roubar 40 veículos 0 km que estavam estacionados no pátio da concessionária.

Um grupo de 14 assaltantes invadiram uma concessionária de veículos, na Avenida da FEB, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na madrugada deste sábado (2). Os suspeito fizeram os seguranças do local reféns e, após a chegada da Polícia Militar, 6 criminosos foram mortos em confronto com as equipes.

De acordo com a PM, a corporação recebeu informações de que uma quadrilha tinha rendido os seguranças do estabelecimento comercial, sob constantes ameaças, e anunciado o roubo.

O grupo teria invadido a concessionária por diferentes acessos já que o pátio possui 50 mil m² e 700 veículos novos estacionados. Após a invasão, os suspeitos amarraram os seguranças do local.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o objetivo era roubar 40 veículos 0 km que estavam no pátio.

Policiais militares da Força Tática e Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) chegaram ao local e, ao perceberem as viaturas, os suspeitos efetuaram disparos contra as equipes, que revidaram.

De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos morreram no local e outros 4 no Pronto-Socorro de Várzea Grande.

Alguns veículos ficaram danificados durante o confronto. Outros 8 assaltantes se renderam e foram presos na concessionária. A PM também apreendeu seis armas e aproximadamente 31 munições.

Os carros foram atingidos durante o confronto e ficaram danificados

Os suspeitos presos e os armamentos apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Fonte: G1/MT/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/07:57:39

