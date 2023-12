TRANSGARIMPEIRA- Corpo de homem em decomposição é encontrado dentro de Veiculo

Corpo foi encontrado na manhã deste sábado (02), na comunidade São Chico. – (Foto: Reprodução)

A guarnição da polícia militar do PPD 104° de Jardim do Ouro foi acionada por populares, informando que havia um corpo dentro de um veículo na comunidade São Chico, no km 50 na transgarimpeira região do município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

A vitima trata-se do Sr Adeilde de Jesus Maranhão da Silva, o corpo estava em estado avançado de decomposição dentro do veículo VW/Santana de cor verde.

Conforme informações de familiares Aldeide, tinha problemas de saúde e fazia uso exagerado de bebida alcoólica, e que ele foi visto na noite do último dia 29/11/2023.

A princípio nenhum tipo de violência foi visto em seu corpo. Os familiares acreditam ter sido morte natural.

O caso foi comunicado a delegacia de polícia civil do município de Trairão, para os devidos procedimentos legais.

Fonte: Plantão 24horas News/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2023/07:57:39

