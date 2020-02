Grupo invade hospital de Ulianópolis e mata envolvido em morte de cabo da PM a facadas

Quatro encapuzados invadiram a unidade e assassinaram o preso que se recuperava de um ferimento de arma de fogo (Foto:Reprodução)

Na noite desta terça-feira (25), horas após o assassinato a tiros do cabo Moura, um grupo de quatro homens encapuzados invadiram o Hospital Municipal de Ulianópolis e mataram a facadas um dos envolvidos no ataque a viatura que vitimou o policial.

Francisco Anderson foi baleado horas depois do ataque que matou o cabo e feriu um sargento, e foi identificado como um dos dois homens que reagiram à abordagem e dispararam contra a guarnição. Francisco foi baleado e preso, enquanto o outro homem que estava com ele morreu nesta ação policial. Além de Francisco, outros seis foram presos e cinco morreram nas ações após a morte do cabo Moura.

Por volta de 21h do mesmo dia, homens invadiram a unidade de saúde e foram até o leito onde o preso estava se recuperando. Eles atingiram o preso com golpes de faca no peito, fugindo logo em seguida do hospital.

Segundo o delegado Cristiano Nascimento, superintendente da Região do Capim, a Polícia Civil voltou até Ulianópolis e segue investigando quem pode ter matado o preso.

