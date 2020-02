Suspeito de matar desafeto em Óbidos é transferido para Oriximiná por medida de segurança

Delegado William Fonseca solicitou escolta para suspeito de homicídio transferido para Oriximiná — Foto: Márcio Garcia/Arquivo pessoal

Familiares da vítima de homicídio tentaram invadir o hospital municipal de Óbidos para fazer justiça com as próprias mãos.

Foi transferido para Oriximiná, no oeste do Pará, o suspeito de um homicídio que aconteceu no final da noite de domingo (23), no município de Óbidos. A transferência do preso se deu por motivo de segurança, porque houve tentativa de invasão ao hospital municipal de Óbidos, onde ele se recuperava de um ferimento por arma de fogo.

O suspeito foi atingido na perna com um tiro, durante perseguição policial quando ele tentava fugir do flagrante de homicídio. Ele ainda estava armado com faca.

“Ele foi alvejado na perna, na tentativa de fuga. Há relatos que familiares da vítima tentaram fazer justiça com as próprias mãos no hospital de Óbidos. A Polícia Militar fez a escolta dele durante a madrugada e durante a manhã de hoje a gente conseguiu encaminhar toda a documentação necessária para a Seap para que os agentes da Seap façam a escolta desse indivíduo até que ele se recupere”, disse delegado de Oriximiná, William Fonseca.

O homicídio foi comunicado à Polícia Civil de Óbidos na madrugada de segunda-feira (24), por um policial militar que estava trabalhando na segurança do Carnapauxis. Segundo o relato do policial, durante uma briga na Praça da Cultura, que envolvia várias pessoas, o homem teria sacado uma faca que carregava na cintura e desferido um golpe nas costas da vítima.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

