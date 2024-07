Guarantã do Norte é destaque em etapas Escolares e Estudantis Mato-grossenses

(Foto: Reprodução)- Alta Floresta e Guarantã do Norte conquistaram o maior número de títulos na etapa regional Norte dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis Seleções Mato-grossenses. Na etapa regional Nordeste, o município com mais títulos assegurados foi Vila Rica. Promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), as duas competições regionais ocorreram simultaneamente, de 21 a 26 de junho, em Alta Floresta e em São Félix do Araguaia.

Anfitrião da etapa regional Norte, o município de Alta Floresta foi campeão com duas escolas nos Jogos Escolares e com duas seleções nos Jogos Estudantis. A mesma quantidade foi alcançada também por Guarantã do Norte. Os demais títulos foram conquistados pelos municípios de Matupá, Terra do Nova do Norte, Marcelândia, Paranaíta e Colíder.

Na etapa regional Nordeste, o município de Vila Rica conquistou seis títulos no total, sendo três em cada uma das competições escolares. Logo em seguida vem Confresa, com cinco títulos de campeão regional. Os outros títulos ficaram com as seleções de São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte.

Nas duas etapas regionais, equipes masculinas e femininas competem nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Os Jogos Escolares são disputados por equipes de estudantes na faixa etária de 12 a 14 anos, e os Jogos Estudantis, por seleções municipais com estudantes de 15 a 17 anos.

As equipes e seleções campeãs regionais irão disputar os títulos de campeãs mato-grossenses em suas respectivas etapas estaduais, que serão realizadas no mês de julho. Outras duas fases regionais ocorrem ainda em junho, envolvendo, ao final, os municípios de todas as regiões do Estado.

Os Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis Mato-grossenses são realizados em parceria com os municípios-sedes e apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT).

Confira a relação completa de equipes e seleções campeãs:

Região Norte – Jogos Escolares

Basquetebol Masculino: E. E. Kreen Akarore, Guarantã do Norte

Basquetebol Feminino: E. E. Nova Canaã, Nova Canaã do Norte

Handebol Masculino: ETI João Paulo I, Paranaíta

Handebol Feminino: E.E 12 de Abril, Terra Nova do Norte

Futsal Masculino: E.E Militar Dom Pedro II, Alta Floresta

Futsal Feminino: E.E Cecília Meireles, Alta Floresta

Voleibol Masculino: E.E Antonio Ometto, Matupá

Voleibol Feminino: E.E 12 de Abril, Terra Nova do Norte

Região Norte – Jogos Estudantis de Seleções

Basquetebol Masculino: Matupá

Basquetebol Feminino: Matupá

Handebol Masculino: Alta Floresta

Handebol Feminino: Guarantã do Norte

Futsal Masculino: Guarantã do Norte

Futsal Feminino: Marcelândia

Voleibol Masculino: Alta Floresta

Voleibol Feminino: Colíder

Região Nordeste – Jogos Escolares

Handebol Masculino: E.E Profª Maria Esther Peres, Vila Rica

Handebol Feminino: E.E Profª Maria Esther Peres, Vila Rica

Futsal Masculino: E.E Teotônio Carlos da Cunha Neto, Confresa

Futsal Feminino: E.E Teotônio da Cunha Neto, Confresa

Voleibol Masculino: E.E Tiradentes, Confresa

Voleibol Feminino: E.E Militar Antônio de Paula, Vila Rica

Região Nordeste – Jogos Estudantis de Seleções

Basquetebol Masculino: São Félix do Araguaia

Handebol Masculino: Porto Alegre do Norte

Handebol Feminino: Vila Rica

Futsal Masculino: Vila Rica

Futsal Feminino: Confresa

Voleibol Masculino: Confresa

Voleibol Feminino: Vila Rica

Fonte: Cida Rodrigues | Secel-MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2024/08:26:39

