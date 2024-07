Polícia Civil prende 4 pessoas e apreende armas após conflito e desaparecimento em Novo Mundo-MT

(Foto: Reprodução)- Três homens e uma mulher foram presos pela Polícia Civil, na sexta-feira (28.06), em Novo Mundo, durante uma investigação de disparos de arma de fogo, destruição de casas e desaparecimento de uma pessoa.

A Delegacia de Guarantã do Norte foi acionada por uma moradora da zona rural de Novo Mundo, que relatou que suspeitos haviam efetuado vários disparos de arma de fogo em direção às pessoas no assentamento. A denunciante informou que seu esposo estava desaparecido após ser levado de moto pelos suspeitos e que algumas casas no assentamento haviam sido queimadas e destruídas.

Os policiais civis foram até a região para apurar os fatos e localizar a vítima desaparecida. No local, constataram a destruição das casas. A equipe seguiu para uma fazenda onde supostamente estavam os suspeitos e encontrou a motocicleta do homem desaparecido em uma área aberta. Na propriedade rural, foram apreendidas três espingardas de calibres 357, 28 e 32.

Os suspeitos, com idades de 32, 33 e 50 anos, e a mulher, de 50 anos, foram presos e encaminhados à delegacia. Foram interrogados e autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. As diligências continuam para localizar a vítima desaparecida e esclarecer o motivo do confronto no assentamento.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2024/08:22:37

