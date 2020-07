Gusttavo Lima se envolve em acidente ao sair de sua fazenda em Bela Vista de Goiás

Gusttavo Lima realiza a 2ª live do ‘Buteco em Casa’ neste sábado — Foto: Reprodução/Gusttavo Lima

Segundo a assessoria do cantor, um ciclista passou passou muito rápido na frente do carro e acabou sendo atropelado. Apesar do susto, o ciclista e o cantor estão bem.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima se envolveu em um acidente na noite deste domingo (5) quando voltava da fazenda em Bela Vista de Goiás para a casa dele, em Goiânia. Ele atropelou um ciclista que passou muito rápido na frente do carro, segundo a assessoria do artista. Gusttavo estava sozinho no veículo.

De acordo com a assessoria, o artista estava a 30 km/h para passar em um radar eletrônico, com velocidade máxima permitida de 40 km/h, na saída da cidade. Nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves no acidente.

“Ele atingiu um ciclista que passou muito rápido na frente dele e só soube que era um ciclista quando viu depois pelo retrovisor, tamanha a velocidade com que o homem passou. O ciclista teve ferimentos em uma perna, mas todos estão bem”, diz a assessoria.

O cantor chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e esperou o socorro médico no local. “O homem está consciente e foi levado para atendimento pelos socorristas porque a médica e o próprio Gusttavo falaram que ele tinha quer ir, porque ele não queria ir”, diz a assessoria de imprensa.

A assessoria explicou ainda que o cantor está providenciado uma ambulância particular para transferir o homem para um hospital privado em Goiânia. O atendimento na capital, segundo a assessoria, será custeado pelo artista.

O Samu de Bela Vista de Goiás confirmou ao G1 que foi chamado para atender a ocorrência envolvendo o cantor. A equipe levou o ciclista para o Pronto Socorro do Hospital Municipal da cidade. A unidade hospitalar, por sua vez, confirmou que recebeu o paciente, mas não pode divulgar informações sobre o atendimento.

Informamos que na noite de hoje (05/07), o veículo do cantor Gusttavo Lima atingiu um ciclista na cidade de Bela Vista de Goiânia (GO).

O carro era dirigido pelo cantor que ligou para o SAMU e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. O ciclista, que não respeitou a sinalização de parada na via, teve leves ferimentos, foi encaminhado ao hospital e passa bem. O escritório do cantor está providenciando exames particulares para certificar que não houve nenhuma gravidade.

São falsas as informações que o cantor estaria detido.

Por Rafael Oliveira, G1 GO

