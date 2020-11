Helicóptero da SEMAS causa alvoroço após pousar no centro da cidade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Helicóptero e da equipe de fiscalização da SEMAS, que atua no programa “Verde Brasil” no Pará estão em Novo Progresso, chegaram nesta segunda-feira (23), estavam com base em Castelo de Sonhos.

Passado o susto, em poucos minutos populares, de todas as idades, aproveitaram a oportunidade e posaram para fotos e fizeram várias selfies ao lado do helicóptero.

No primeiro instante, circularam boatos de que a aeronave teria feito um pouso forçado, mas na verdade foi o helicóptero de fiscalização ambiental a SEMAS , que pousou com fiscais ambientais e policias da polícia militar.

You May Also Like