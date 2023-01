Helicóptero do governo do Pará cai durante treinamento na ilha de Outeiro, em Belém

Helicóptero da Segup cai durante treinamento em Outeiro, distrito de Belém — Foto: Reprodução

Aeronave da Secretaria de Segurança Pública (Segup) fazia manobras quando tocou o solo. Ninguém ficou ferido.

Um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) caiu enquanto realizava manobras de treinamento na ilha de Outeiro, distrito de Belém.

A queda foi na manhã de sexta-feira (27). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), o helicóptero estava em voo baixo, quando tocou o solo e teve danos materiais.

Ainda segundo a Segup, nenhum tripulante ficou ferido. A Segup informou também que órgãos de aviação já estão investigando as causas e cinscunstâncias do fato. (Com informações do g1 Pará — Belém).

