Dono oferece R$ 1000 de recompensa para recuperar moto furtada de residência em Novo Progresso

Dono de moto furtada oferece R$ 1000 de recompensa para recuperar moto, em Novo Progresso – (Foto:Via WhatsApp)

Um furto a uma residência foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, no Bairro Rui Pires de Lima, em Novo Progresso.

Segundo informações, o furto aconteceu próximo às 2 horas da madrugada, quando o criminoso entrou na casa, pegou a chave da moto, capacete e uma bolsa. Ainda conforme o relator, a moto Biz 125cc placa QDG 1256 de cor vermelha sempre ficava no quintal da residência trancada.

O casal estava dormindo no momento do acontecido. Uma bolsa do proprietário da residência foi levada e jogada no quintal, além do capacete e uma motocicleta. Para informação que ajude recupera a moto ligue para (93) 984219736.

Informações sobre o caso devem ser repassadas à Polícia pelo telefone 190.

Câmeras de segurança filmaram o criminoso andando pela rua em seguida saindo com a moto.

