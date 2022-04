Homem aplica golpe com cheques falsos e é preso no Pará

(Foto:Reprodução) – Na última sexta-feira (22/4), um homem, identificado como Pablo Cleiton Guerra da Silva, foi preso por uma guarnição da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (30ªCIPM) .

Ele foi denunciado à polícia por aplicar golpes com cheques falsos em uma borracharia na Vila Mandi, município de Santana do Araguaia, no sul do Pará. A prisão aconteceu após a equipe da Vila Mandi informar o caso à base, da cidade de Santana do Araguaia. (As informações são do Portal Debate).



Conforme informações da PM, o dono de uma borracharia localizada na BR-158 denunciou que um homem forte, branco e alto comprou quatro pneus e fez o pagamento com cheques, no valor de R$ 9 mil. O proprietário relatou que o homem colocou a mercadoria em um carro FIAT Strada cor prata (Placa NGS- 1510) e seguiu em direção à cidade de Santana do Araguaia.

A vítima do golpe, disse ainda que só descobriu que os cheques eram falsos depois que o golpista foi embora. Após a informação, a equipe com os sargentos Adonildo, Colemar e Resende saiu em diligência pela cidade em busca do suspeito. No trajeto informado pelo comerciante, os policiais avistaram um veículo, com as mesmas características repassadas, estacionado em borracharia, próximo à BR 158.

Pablo foi abordado pelos militares fizeram. Ele já estavam negociando os pneus na borracharia no valor de R$ 1,5 mil cada, totalizando R$ 6mil, valor abaixo do mercado. Após a comprovação dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde foi apresentado, junto com os pneus, para ser submetido às medidas cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 25/04/2022/14:23:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...