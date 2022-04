Morador tem casa roubada e deixa carta com pedido humilde para ladrão em Altamira

(Foto:Reprodução) – No último sábado (23), um morador do Bairro Ibiza, não identificado, deixou uma carta presa na porta de sua residência, depois de se deparar com a porta da casa arrombada e seu botijão de gás roubado, em Altamira.

Segundo a mãe do rapaz, seu filho estava dormindo na casa dela devido a esposa está com o filho deles internado com pneumonia no Hospital Municipal de Altamira. Pela manhã, ele teria ido até sua casa para dar uma olhada se estava tudo em “ordem”, mas, ao chegar ao imóvel, o proprietário se deparou com a casa aberta, a porta arrebentada e seu botijão de gás havia sido furtado pelo ladrão. (As informações são do Portal Debate com Carlos Calaça).

Depois de comprar outra fechadura e ajeitar a porta, o morador, com receio do ladrão voltar e levar seus pertences, resolveu escrever uma carta pedindo para não ser roubado e que o criminoso devolvesse o seu botijão de gás, pois ele havia conseguido o objeto com muito suor.

“Moço não rouba o que é meu não, eu trabalho muito para conseguir as coisas. Meu filho tá internado no hospital, tudo tá tão difícil, você ainda vem tirar o que é meu. Devolve meu botijão por favor”, dizia o bilhete escrito a mão.

A mãe do rapaz fez um apelo para quem viu algum suspeito com um botijão de gás, vendendo pelo Bairro Ibiza ou nas proximidades dos Bairros Bela Vista ou Laranjeiras informar a polícia.

