Homem ateia fogo à companheira em Novo Progresso

(Foto:WhatsApp-Jornal Folha do Progresso)- Mulher está internada com parte do corpo queimado, mas não corre risco de morte

Na madrugada desta terça-feira (28), uma tentativa de feminicídio ocorreu em Novo Progresso. Conforme informações do Enfermeiro Everton, por volta das 05h foi internada no Hospital Municipal Marli Brito de 35 anos, com queimaduras de 2º grau nas costas rosto e braços. O seu companheiro fugiu, conforme relatos da vitima ele jogou álcool e ateou fogo.

A mulher recebeu os primeiros socorros e foi levada para o atendimento médico. Em princípio, não corre risco de morte.

Quando receber alta, ela será conduzida para prestar esclarecimentos sobre a tentativa de feminicídio, já que não conseguiu ser precisa quanto ao ataque e os motivos que levaram à agressão.

O Crime aconteceu no Bairro Santa Luzia frente escola Doralina em Novo Progresso.

Acusado

A policia Militar saiu em diligencia e prendeu Waldison Elias F. Serra,em flagrante, foi encaminhado para DEPOL onde ficará a disposição da justiça. Foto Veja Abaixo;

