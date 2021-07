Homem ateia fogo na casa de ex companheira, no sudeste do Pará

Leandro não aceitava o fim do relacionamento e tocou fogo na casa da mulher | Reprodução

O homem invadiu a residência e tocou fogo com a mulher dentro

Um homem revoltado com o final de um relacionamento ateou fogo na própria casa com a mulher dentro.

Leandro da Conceição da Silva invadiu a casa da ex e tocou fogo no local.

Por sorte, não houve vítimas fatais, pois os vizinhos acionaram imediatamente a Polícia.

O caso aconteceu no bairro Mutirão, em Itupiranga, sudeste paraense.

De acordo com o tenente Aldir da Polícia Militar, insatisfeito com o término do relacionamento amoroso, o homem invadiu a residência da ex companheira.

“Ele acabou ateando fogo, mas os vizinhos conseguiram conter o incêndio e acionaram a guarnição da Polícia Militar”, declarou o policial.

A guarnição composta pelo sargento Nil, sargento Vieira, cabo Franklei e outros componentes.

A polícia militar de Itupiranga agiu rápido e prendeu em flagrante o homem.

A polícia destaca ainda que muitos casos de violência doméstica vem surgindo no município e que estão sendo combatidos com a ação policial.

“Durante a pandemia os crimes tipificados na lei Maria da Penha tem aumentado muito na nossa região, mas os policiais preparados tem agido rápido e contido muitos crimes como este”, enfatizou tenente Aldir, da Polícia Militar.

A Secretaria de Segurança Pública do Pará disponibiliza dois canais para denúncias anônimas em casos assim.

Os únicos canais que garantem o anonimato e o sigilo para o recebimento de denúncias em todo o Pará é o 181, que há menos de um mês passou a receber chamadas dos quatro cantos do território paraense, além da Inteligência Artificial Rápida e Anônima (IARA) que foi colocada à disposição de todos no número de Whatsapp (91) 98115-9181.

Além disso, na região de Carajás existe o Disque Denúncia Sudeste Paraense, para denúncias de violência doméstica. Os telefones são (94) 98198-3350 e (94) 3312-3350.

Com informações de Elioenay Brasil da RBAT

