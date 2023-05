Homem cai com moto de ponte danificada, é socorrido por agentes de trânsito em Novo Progresso

Com estrutura comprometida, e tábuas soltas e sem corrimão (proteção lateral), a ponte sobre o córrego que dá acesso ao bairro Jardim Pantanal, é a única passagem para moradores da região, enquanto a ponte da Avenida Cristalina em obras não for concluída.

A ponte está danificada, podendo provocar novos acidentes tanto para motoristas, quanto para pedestres, principalmente crianças e idosos. Outros registros de acidentes, com bicicleta, carros e motos foram registrados na mesma ponte.

Leia mais:Mulher cai de ponte sobre córrego em acesso ao Bairro Jardim Pantanal em Novo Progresso

*Carro cai em córrego em acesso a ponte do bairro Jardim América

Nesta quarta-feira, 3 de maio de 2023, um homem caiu com sua motociclista da ponte para dentro do córrego, por volta das 11h. Ele foi socorrido por agentes do DITRAN (Departamento de Trânsito) que passava pelo local.

]Ele teve escoriações, e foi socorrido para atendimento hospitalar.

Assista ao Vídeo

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2023/12:10:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...