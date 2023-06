Homem corta as próprias orelhas e finge tortura para voltar com a ex

Um homem simulou ter sido torturado e arrancou as próprias orelhas na semana passada na cidade de Confessa, em Mato Grosso, na tentativa de fazer sua ex-companheira retomar o relacionamento.

A farsa foi descoberta pela Polícia Civil devido às “contradições constantes nos depoimentos do homem”, segundo informações do Globo.

Inicialmente, o indivíduo afirmou que havia sido sequestrado por quatro homens e levado para uma área florestal onde teria sido agredido.

Posteriormente, ele alegou que havia se envolvido com uma mulher casada e que o marido dela o havia mutilado. Depois, deu outras versões.

Testemunhas próximas ao homem relataram às autoridades que ele “não tinha nenhuma credibilidade” e que “costumava mentir muito”.

A polícia concluiu que ele estava mentindo e que havia se auto-mutilado devido aos problemas conjugais, com o objetivo de despertar “sentimentos de pena e tentar reatar o relacionamento” com sua ex-companheira.

O homem agora enfrentará acusações de denúncia caluniosa.

