Vacina para covid-19 induziu a produção de anticorpos em mais de 90% dos pacientes

De acordo com a Sinovac, os anticorpos neutralizantes da covid-19 apareceram depois de 14 dias (Foto:Divulgação)

Uma vacina em teste tem trazido esperança para a luta contra a covid-19. De acordo com a empresa chinesa de biotecnologia Sinovac, a vacina em teste no laboratório induziu a produção de anticorpos em mais de 90% dos pacientes que receberam a dose.

A substância é a mesma que deve ser oferecida a voluntários brasileiros no Instituto Butantan, em São Paulo. O órgão fechou uma parceria com a empresa na semana passada.

De acordo com a nota divulgada pela empresa, 600 pessoas participaram da segunda fase dos testes, mas nem todas foram vacinadas. Isto porque houve o chamado grupo placebo, que serve de controle e não recebe nenhuma substância. No entanto, não foi publicado um estudo científico com os resultados dos testes.

A empresa também não informou quantas pessoas receberam a vacina, chamada de “CoronaVac”, nem quantas receberam os anticorpos. De acordo com a nota, não houve efeitos colaterais severos.

De acordo com a Sinovac, os anticorpos neutralizantes da covid-19 apareceram depois de 14 dias. A empresa informou que pretende continuar a próxima fase dos ensaios fora da China, inclusive no Butantan.

Fase 1

A empresa conduziu experimentos na primeira fase com 143 voluntários. Ambas as etapas foram feitas com pessoas aleatórias colocadas no grupo e com duplo-cego,

