“Bolsonaro é Hitler!”, afirma Maduro em meio a tensão com o Brasil

No sábado, o Brasil reconheceu Juan Guaido, presidente do Congresso comandado pela oposição venezuelana, como presidente legítimo da Venezuela, depois de Maduro ter tomado posse para um segundo mandato tido como ilegítimo por diversos países.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira (14) que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é um Adolf Hitler moderno, dias depois do governo brasileiro ter reconhecido um líder oposicionista venezuelano como chefe legítimo do país cada vez mais isolado.

