Homem desaparece após sair do trabalho e família pede ajuda: ‘Angustiante demais’

Um homem de 22 anos está desaparecido desde última quarta-feira, 3 de novembro de 2021, quando saiu do trabalho em Novo Progresso. (Foto:Arquivo Familiar)



A família está desesperada e pede ajuda para reencontrar o parente, que teria recebido a importância de R$ 1.8 (mil e oitocentos), e nunca mais foi visto.

Leandro Borges das Merceis, saiu para o trabalho as 05h00min do dia 3/11/2021, ao final do expediente pegou um vale de R$1.800 (mil e oitocentos) para comprar o enxoval do seu filho que vai nascer, e veio embora na companhia de um amigo de nome Eduardo e nunca mais foi visto.

Sheila L. C. Silva , esposa de Leandro procurou pelo esposo na cidade toda e não conseguiu, noticias. Nesta segunda-feira, 8 de novembro de 2021, procurou a polícia e registrou o desaparecimento. Sheila esta muito preocupada, o esposo (Leandro) nunca agiu assim, a tia de Leandro ajudou nas buscas , mas não foi encontrado – É angustiante demais, não sabemos mais o que fazer -.

Sheila relatou para o Jornal Folha do Progresso, que esta no 9º mês de gestação que o filho vai nascer nestes dias, o marido usaria o dinheiro para comprar o enxoval da criança. Sheila pede ajuda para encontrar Leandro, ele portava um short cor de vinho, uma camiseta cor marrom e usava botinas. Quem souber do paradeiro pode ligar para família através do celular (whatsApp) (93) 98123 5996.

Amigos, colegas de trabalho, familiares e autoridades estão à procura de Leandro. “Até agora não temos notícias”. É angustiante demais, não sabemos mais o que fazer.

O Jornal Folha do Progresso também recebe denúncias através do WhatsApp sob sigilo pelo fone (93) 98404 6835.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...