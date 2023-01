Suspeito de participar de atentado frustrado com bomba em Brasília se entrega à polícia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Alan deve ser transferido para o Distrito Federal, onde será ouvido e permanecerá preso. (As informações são do Metrópoles).

Alan dos Santos, 32 anos, que já era réu na tentativa de atentado com bomba perto do Aeroporto de Brasília (DF), em 24 de dezembro de 2022, entregou-se à Polícia Civil de Comodoro, no Mato Grosso.

