Homem é agredido com terçado durante briga, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homem agredido foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Portel. Ele não corre risco de morte. (Com informações do Portal Notícia Marajó).

Dois homens que não tiveram os nomes revelados foram flagrados brigando na região central de Portel, no Marajó, com um terçado. As imagens mostram um homem atacando o outro e acertando, pelo menos, dois golpes de terçado até que moradores aparecessem para separar a briga. A vítima utilizava uma mochila para se defender.

You May Also Like