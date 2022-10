Homem é preso com mais de 60 cartões de benefícios sociais no Pará

Suspeito foi preso em flagrante por agiotagem, apropriação indébita e retenção de cartão de idoso. -(Foto:Divulgação / Polícia Civil / Via Debate Carajás) –

Além dos cartões, suspeito tinha diversas carteiras de identidade, quase R$ 1 mil em dinheiro e outros itens relativos a transações financeiras. A prisão aconteceu no município de Prainha, oeste do estado.

Um homem foi preso na última quinta-feira, 6, suspeito de praticar os crimes de agiotagem, apropriação indébita e retenção de cartão de idoso. A prisão foi cumprida no município de Prainha, oeste do Pará, por meio da “Operação Anhanguera”, da Polícia Civil do Pará (PC). As informações são do Debate Carajás.

Na residência do suspeito, a polícia encontrou mais de 60 cartões de benefícios sociais, com senhas, diversas carteiras de identidade, cadernos com anotações contábeis, notas promissórias, ligas elásticas, extratos bancários e quase R$ 1 mil em dinheiro, demonstrando intensa movimentação financeira.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/10/2022/07:05:53com informações de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...