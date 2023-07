Duas pessoas morrem atropeladas por carreta na BR-163

As vítimas morrem na hora – (Foto: Reprodução).

Fatalidade aconteceu na manhã deste domingo (02); Nas imagens é possível observar que a cabeça das vítimas foram esmagadas.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo (02), sobre um acidente com duas vitimas fatais ocorrido na BR-163, as proximidades do Distrito de Moraes Almeida, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará. As informações, que chegou até os policias por volta das 05h30. Foi que o acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta ocorreu há 2 quilômetros da saída do distrito.

De acordo com informações, repassadas aos policiais, foi de que o motorista da carreta atropelou dois homens entre 30 e 40 anos, que seguiam em um moto fan Preta, que morreram na hora. Após o acidente, o motorista da carreta fugiu e até o momento não foi identificado.

Nas imagens, é possível observar que a cabeça de ambas as vítimas foram esmagadas.

Uma equipe da Via Brasil, esteve local para dar suporte. O caso foi comunicado ao Delegado Deivison do município de Trairão, e que foi autorizado a remoção dos corpos pela funerária local, tendo em vista que o IML não pode se deslocar até o fato.

As vítimas identificadas apenas pelos pre-nomes Rony e Diego. De acordo com informações, os familiares de Rony já foram comunicados.

Os corpos permanecem na funerária Pax Bom Hesus, telefones para contato: (93) 98113-2851 ou (93) 98411-4105

Fonte: Portal Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/08:50:19

