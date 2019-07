Hospitais públicos têm vagas em Altamira, Marabá, Ananindeua e Barcarena

Hospital Metropolitano, em Ananindeua, é administrado por OS (Cristino Martins | Ag. Pará)

Cargos ofertados vão desde jovem aprendiz até analista de Comunicação e Laboratório

O Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, o Materno-Infantil de Barcarena (HMIB) e o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, estão com vagas de emprego abertas.

No HRSP, as vagas são para agente de portaria, jovem aprendiz, enfermeiro e técnico de Enfermagem. Os candidatos inscritos para agente de portaria, devem ter ensino médio completo. Para o cargo de jovem aprendiz, o interessado deve ter ensino médio completo ou estar cursando. O candidato aprovado será responsável por auxiliar as atividades administrativas do departamento, fazer a separação e entrega de documentos e correspondências, além de elaborar, organizar e controlar documentos diversos, e auxiliar na elaboração de relatórios, planilhas e controles sob orientação.

A vaga para técnico de Enfermagem exige nível médio, curso técnico em Enfermagem e registro ativo no conselho de classe. Os profissionais interessados no cargo de enfermeiro precisam comprovar ensino superior completo, registro no conselho regional de classe e, se possível, pós-graduação ou especialização correlata à área de atuação.

Já no HMUE, a seleção é para a área de Farmácia (vaga temporária). Os candidatos devem possuir ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no conselho de classe. Entre as atividades atribuídas ao cargo estão: assegurar que o medicamento seja administrado na dose, frequência, via de admissão e horário corretos; realizar a reconciliação medicamentosa, orientação e alta; desenvolver plano de cuidados farmacêuticos individual para cada paciente; e verificar a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso.

Em Altamira, as vagas são para os cargos de analista de Comunicação e de Laboratório. Em Barcarena, a vaga é para motorista, sendo que os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categoria B, dentro da validade, e se possível, experiência de um ano na função e conhecimento sobre o pacote Office.

