Homem é assassinado dentro de Hotel em Itaituba

Segundo informações iniciais, após desentendimentos entre os dois, o acusado de posse de uma faca, teria desferido os golpes na vitima. Ainda de acordo com relatos de testemunhas, houve luta corporal, e a vítima conseguiu atingir o agressor com duas perfurações.

A vítima JOSÉ REINALDO FERNANDES, de 54 anos, foi assassinado a facadas por LUAN SERGIO DA SILVA, de 29 anos, que também foi ferido com perfurações no abdômen e no braço, foi preso e levado ao Hospital Municipal, onde recebeu cuidados médicos.

O homicídio aconteceu na madrugada desta segunda-feira (18), por volta de 4h nas dependências do Hotel Pará, localizado na Travessa João Pessoa com a Nova de Santana, centro de Itaituba.

