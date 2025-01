Homem é atingido por tiros no braço e cabeça após suposta discussão em Altamira (PA)

Foto: Reprodução | Após a troca de tiros, os ocupantes saíram correndo e deixaram o veículo para trás. A polícia foi acionada e levou o carro para a delegacia, onde o caso está sendo investigado.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo na rua Anchieta, bairro Sudam I, em Altamira, na noite desta sexta-feira (24). O veículo tinha marcas de tiros na porta e sangue no banco do passageiro, além de itens suspeitos deixados dentro: um pó branco no carpete, aparentemente droga, uma máquina de cartão de crédito e um celular.

Segundo testemunhas, três homens estavam no carro antes da confusão começar. Eles teriam discutido, e, logo em seguida, tiros foram disparados. Após a troca de tiros, os ocupantes saíram correndo e deixaram o veículo para trás. A polícia foi acionada e levou o carro para a delegacia, onde o caso está sendo investigado.

Pouco tempo depois, uma pessoa deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com dois tiros no braço e outro na cabeça. O homem estava desacordado, então ainda não foi possível saber quem ele é ou se tem ligação com o carro abandonado.

A polícia agora tenta descobrir o que aconteceu e quem são os envolvidos. A perícia vai analisar o pó branco e os objetos encontrados no veículo. Qualquer informação que ajude a polícia pode ser passada de forma anônima aos números 181 ou 190.

