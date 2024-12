Homem é baleado por PM durante atendimento de ocorrência em Prainha, no oeste do Pará

4 pessoas envolvidas na confusão foram conduzidas para a delegacia — Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (9), familiares de Alexandre registraram denúncia na Corregedoria da PM contra os policiais que atenderam a ocorrência.

Um homem identificado como Alexandre Costa de Jesus, de 31 anos, foi baleado por um policial militar na manhã de domingo (8) em Prainha, no oeste do Pará. Alexandre foi atingido na coxa e em um dedo da mão durante uma confusão envolvendo pessoas da família dele e policiais que foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego em uma festa de aniversário.

De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar foi chamada ao local após denúncias de barulho excessivo. Quando chegaram, os policiais teriam sido recebidos com hostilidade pelos presentes. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram PMs utilizando spray de pimenta para afastar os envolvidos.

A esposa de Alexandre relatou ao g1 que o conflito começou após um desentendimento entre o cunhado dela e outro homem. O cunhado teria impedido o irmão, que tem problemas mentais, de realizar um trabalho de capina para o homem, que posteriormente registrou na delegacia uma queixa de agressão contra a família de Alexandre.

O comandante do Comando de Policiamento Regional I (CPR-I), coronel Tarcísio Costa, afirmou que os policiais foram agredidos por pelo menos quatro pessoas ao tentar conter a situação. Segundo ele, a reação foi necessária para dispersar os envolvidos e garantir a segurança dos agentes. Quatro pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia.

Devido à gravidade dos ferimentos, Alexandre Costa de Jesus aguarda transferência para o Hospital Municipal de Santarém, onde receberá atendimento médico especializado.

