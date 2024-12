Jovem é morto a marretadas pelos próprios amigos após ser atraído para uma pescaria em MG

João Marcos tinha 18 anos — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A Polícia Civil informou que a motivação para o crime seria uma dívida de R$ 400; aos investigadores, um dos suspeitos afirmou ainda que a vítima flertou com a namorada de um dos envolvidos. O caso foi registrado em João Pinheiro, no Noroeste do estado, e quatro foram presos.

Quatro homens, entre 19 e 21 anos, foram presos na sexta-feira (6) suspeitos de matarem e esconderem o corpo de João Marcos, de 18, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. O jovem estava desaparecido desde quarta (4) e foi encontrado na região do Ribeirão Boca da Onça, após ser atraído pelos amigos para uma emboscada.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria uma dívida de R$ 400, relacionada à compra de maconha, além de ciúmes. Aos investigadores, um dos suspeitos afirmou que a vítima flertou com a namorada de um dos envolvidos.

A polícia informou, ainda, que na data do desaparecimento, João foi atraído para a região do ribeirão onde os suspeitos alegaram que pescariam. No local, eles deram várias marretadas na vítima.

O primeiro golpe foi dado pelo jovem de 20 anos. Em seguida, os outros também atacaram João Marcos. O crime foi caracterizado pela extrema violência e crueldade.

Conforme a investigação, após o homicídio, os suspeitos ocultaram o corpo da vítima, levando-o em um veículo até a região conhecida como Boca da Onça, onde o corpo foi coberto com uma lona e parcialmente queimado.

O registro de desaparecimento do jovem foi feito ainda na quarta. Durante a investigação, “os policiais coletaram evidências, incluindo vestígios de sangue no veículo utilizado pelos suspeitos e imagens de câmeras de monitoramento que levaram à localização do corpo da vítima”, informou a Polícia Civil.

Todos os envolvidos foram presos em flagrante, tendo o de 20 anos confessado o crime aos investigadores.

Fonte: g1 Triângulo — João Pinheiro

