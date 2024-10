Homem é baleado quatro vezes pelo ex-companheiro da esposa em Uruará

A imagem Rodrigo de Castro de Souza, suspeito de atirar quatro vezes no marido da ex-companheiro. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A polícia fez buscas pelo suspeito, mas não conseguiu encontrá-lo

Salatiel Fernandes dos Passos, de 40 anos, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo (6 outubro), na Vila Alvorada, que fica no quilômetro 140 da BR-230, a Rodovia Transamazônica, no município de Uruará, sudoeste do Pará. De acordo com a polícia, o suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da atual esposa da vítima. A motivação por trás da tentativa de homicídio é desconhecida.

Por volta das 2h15, uma guarnição do 49º Batalhão de Polícia Militar (49º BPM) foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que solicitou apoio na ocorrência. Com isso, a PM se deslocou até a Vila Alvorada e, assim que chegou lá, encontrou um carro Gol de cor preta, que já estava prestando socorro à vítima, levando-a até o Samu.

Segundo as autoridades, Salatiel foi baleado quatro vezes por Rodrigo de Castro de Souza, 40, ex-companheiro da atual esposa dele. O 49º realizou buscas pelo suspeito, mas não conseguiu encontrá-lo.

Salatiel foi socorrido para um hospital. O estado de saúde dele é desconhecido, assim como o paradeiro do suspeito.

Fonte: Wilson Soares – portal Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/2024/16:09:39

