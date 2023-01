Homem é encontrado agonizando dentro de casa após ser ferido a golpes de faca, no Pará

(Foto:Reprodução) – O jovem, identificado como Nei Magno Júnior, de 24 anos, foi morto com vários golpes de faca, no interior de uma quitinete, no último domingo (1º), na Travessa Boa Vista, Bairro Novo, na cidade de Tailândia, no interior do Pará.

O crime ocorreu no período da manhã. Vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrê-lo. No entanto, ninguém viu quem matou o rapaz. Nei Júnior morava sozinho no local onde foi encontrado agonizando depois de ser ferido a golpes de faca.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ao receber atendimento médico no Hospital Geral de Tailândia (HRT). A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a motivação do crime e tentar identificar a autoria. O corpo foi encaminhado para exames periciais. (Com informações do Portal Debate, com Portal da Cidade Tucuruí).

