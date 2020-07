Homem é encontrado com mãos e pés amarrados

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com os pés e as mãos amarrados na manhã desta terça-feira (21). Fato foi registrado na comunidade do Piquiseiro, em Santo Antônio do Leverger, 34 km ao sul de Cuiabá.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no corpo da vítima foram encontradas perfurações de bala.

No total, foram três disparos no rosto do homem, que aparenta estar na faixa dos 25 anos. O responsável pelo caso é o delegado Fausto Freitas, da DHPP.

A causa do crime é apurada pela Polícia Civil e o corpo foi recolhido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

