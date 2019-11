Homem é encontrado enforcado em residência na tarde de domingo em Novo Progresso

Mais um grande amigo que se vai💔

Nossas manhã nunca mais sera as mesma sem vc lá pra alegra todos nós do posto planalto

Um grande homem,e um grande amigo 😔

Que você esteja do lado de Deus❤ 😔

De acordo com relato de amigo, Tassiano tomava medicamento controlado e veio do Maranhão para assumir relacionamento em Novo Progresso, trabalhava como frentista do Posto Planalto, não transparecia estar sofrendo depressão. sempre sorridente, alegre, muito triste isto, relatou ao Jornal Folha do Progresso.