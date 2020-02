Homem é encontrado morto a tiros às margens da Transamazônica

(Foto:Divulgação) – Homem seguia sem identificação horas após ter sido achado sem vida

Um homem, que segue sem identificação, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (04) em Novo Repartimento, sudeste paraense. Ele foi encontrado na beira da rodovia, ferido à bala, e o caso segue sob investigação.

Segundo a 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o corpo foi achado às 2h da madrugada, no sentido de quem segue de Novo Repartimento a Marabá, zona rural daquele município. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram ao local, que fica cerca de cinco quilômetros do centro da cidade, e encontraram o cadáver.

No local, foi constatado que o homem tinha um ferimento na cabeça feito por arma de fogo. Ele também aparentava ter cerca de trinta anos e tem pele negra, com bigodes e cabelos pretos. Estava vestido com camisa e bermuda e não trazia nenhum documento consigo.

Primeiro, o corpo foi removido até a funerária da município de Novo Repartimento, mas depois foi levado ao Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Tucuruí, onde os peritos trabalham para identificá-lo. As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas, a Policia Civil que atua no município está à frente do caso.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...