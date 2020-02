UFPA em Altamira contrata professores com salários entre R$ 3.130,85 e R$ 3.600,48

Prazo de validade do concurso será de dois anos (J.Bosco/Foto:Redação Integrada)

Concurso terá prova escrita, prova didática, memorial e julgamento de título

O novo concurso público da Universidade Federal do Pará (UFPA) vai preencher duas vagas de professor auxiliar no campus de Altamira, para atuação nas áreas de sistema neurológico (1) e sistema locomotor (1). Os cargos exigem graduação em medicina, com residência médica ou especialização na área de atuação. Os professores selecionados vão receber salários de R$ 3.130,85 ou de R$ 3.600,48, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

Para se inscrever no concurso basta acessar o site e preencher o formulário até as 18h do dia 27 de abril, e pagar uma taxa no valor de R$ 180.

O concurso será composto de prova escrita, prova didática, memorial e julgamento de títulos. As provas poderão ser realizadas entre os dias 18 e 29 de maio, no município de Altamira. O calendário completo e os locais de realização das provas serão disponibilizados no mesmo site das inscrições, podendo haver alteração das datas.

Os docentes contratados precisarão exercer as seguintes atividades: desenvolver atividades curriculares de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de graduação, pós-graduação e extensão; participar do Programa de Formação Inicial no Serviço Público, ofertado pela UFPA; orientar estudantes de Iniciação Científica (IC), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e pós-graduação; participar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão, na unidade ou subunidade; integrar-se a todas as atividades acadêmicas e administrativas da unidade ou subunidade acadêmica; produzir material didático de ensino em sua área de atuação. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Por:Redação Integrada

