Homem é encontrado morto às proximidades do porto da balsa, em Miritituba

(Foto:Reprodução) – Uma guarnição da Polícia Militar do distrito de Miritituba foi acionada por populares por volta das 13h30 deste domingo (7). Informando que havia um homem morto próximo a guarita do porto da balsa.

Os policiais foram ao local e constataram a veracidade do caso, a vítima é um morador de rua “Andarilho”. A Polícia Civil também foi comunicada do fato e acionaram o Instituto Médico Legal (IML), para fazer a remoção do corpo para necropsia e descobrir qual foi as causas da morte.

Em um áudio que circula nas redes sociais do Sub-Prefeito de Miritituba, diz que ele recebeu uma informação de que o morador de rua estava doente a vários dias, e que nenhum órgão competente sabia da situação, nem o vereador e nem o CRAS souberam que ele estava doente, porque se alguém tivesse conhecimento certeza que o morador estaria vivo e medicado. O Sub-Prefeito diz ainda que veio ter conhecimento do caso depois que o morador estava morto. E pede ajuda da população quando ver esses casos que comunique as autoridades.

Com informações/ Plantão 24horas News

