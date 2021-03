Vacina contra a COVID-19 leva fé e renovação ao lar dos idosos em Novo Progresso

(Fotos:Facebook)- Lar dos idosos esta localizado as margens da rodovia BR 163 próximo ao cemitério municipal.

A Prefeitura de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue cumprindo o cronograma de imunização contra o novo coronavírus no município.

“Muito mais do que esperança, foi como se o braço tivesse recebido uma injeção de vida a partir do imunizante que encorajou o corpo, fortaleceu o espírito e trouxe segurança aos dias e noites.”

Enfatizou a equipe de profissionais de saúde que estiveram na ação de imunização no lar dos idosos.

“A gente já fica um pouco mais tranquilo. A melhor coisa é tomar vacina e continuar se cuidando”, disse coordenador do lar dos idosos.

