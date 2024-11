Homem é esmagado por toras de madeira enquanto trabalhava em obra em MT

Foto: Divulgação PC / Ilustrativa | O acidente aconteceu na tarde de sábado (16), na cidade de Castanheira.

Um trabalhador de 40 anos, identificado como Eliano Rodrigues da Conceição, morreu na tarde de sábado (16), após ser atingido por toras de madeira durante uma obra em uma ponte de concreto, no Rio Vermelho, em Castanheira (a 779 km de Cuiabá).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 15h, sobre o acidente.

Narra o boletim de ocorrência, que a vítima trabalhava na obra de uma ponte que fica a 20 km do município.

Ele e outros colegas foram fazer a retirada do madeiramento, embaixo do elevado, quando foi atingido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal.

Entretanto, quando deu entrada na unidade já estava sem vida. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil deverá apurar o caso.

Fonte: Repórter MT Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/14:33:07

