Detentos não retornam após saída temporária e são procurados pela justiça

Na última sexta-feira (7), cerca de 172 detentos do regime semiaberto foram beneficiados com a saída temporária do Dia das Mães.

Os beneficiários tinham 7 dias para “ressocializar com a sociedade”, e o prazo terminou às 23h59 desta quinta-feira (13). Deste liberados, 5 detentos não voltaram e já são procurados pela justiça.

De acordo com o Capitão do 35° BPM, Arthur Vasconcelos, os detentos se encontram na situação de foragidos, caracterizando uma falta grave. Os evadidos se capturados, terão sua pena regredida do regime semiaberto para fechado, conforme a lei de execução penal .

Dos cinco que não retornaram ao Complexo Penitenciário de Cucurunã, três foram identificados, são eles: Jonatas dos Santos da Silva, José Adailson Tavares Aranha e Vitor Mendes Ruiz. Os outros dois, ainda não há mais informações.

As autoridades policiais orientam a população a contribuir com qualquer informação ligando para 190.

Por: Diene Moura

RG15/O Impacto – Colaborou Lorenna Morena

